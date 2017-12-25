В Москве автобус влетел в подземный пешеходный переход, есть погибшие

На Славянском бульваре в Москве пассажирский автобус вылетел в подземный пешеходный переход, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, при аварии пострадали 15 человек, из них «как минимум 4 - без признаков жизни». Вскоре появилось уточнение, что количество жертв возросло до пяти. Одна из пострадавших – 17-летняя девушка с крайне тяжелыми ранениями: переломами и травмой головы.

По предварительным данным, авария произошла из-за гололеда: водитель автобуса не справился с управлением после того, как его занесло на скользкой дороге.