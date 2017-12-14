В «Кресты-2» начали переводить арестантов

Заключенных начали перевозить в «Кресты-2» из СИЗО на Арсенальной набережной, сообщает официальный сайт управления федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу.

«Новый следственный изолятор в Колпино принят под охрану, проводится плановый перевод лиц, содержащихся под стражей. В связи с необходимостью проведения большого количества организационных и режимных мероприятий в период перевода СИЗО-1 по новому юридическому адресу предоставление дополнительной информации не представляется возможной», - отметили в УФСИН.

Строительство «Крестов-2» затянулось на десять лет и сопровождалось многочисленными скандалами. Под стражей оказался бывший заместитель директора регионального ФСИН Николай Баринов, обвиняемого в получении взятки на 110 млн рублей при возведении нового СИЗО.

Продолжаются расследования уголовных дел в отношении заместителя начальника по капитальному строительству регионального ФСИН полковника Сергей Мойсеенко, его непосредственного начальника генерал-лейтенант юстиции Олега Коршунова, владельца компании ГСК Виктора Кудрина и главного субподрядчика генерал-лейтенанта запаса Руслана Хамхокова.

Помимо финансовых махинаций, Мойсеенко стал фигурантом дела об организации убийства начальника отдела технического надзора и эксплуатации строительства управления ФСИН Николая Чернова. Последний фиксировал финансовые и коррупционные нарушения при строительстве «Крестов-2».