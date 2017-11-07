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В Петербурге арестован бывший заместитель директора ФСИН Николай Баринов

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© Фото: Андрей Старостин / РИА "Новости"

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Его подозревают в получении взятки в размере более 100 млн рублей.

Смольнинский районный суд Петербурга до 31 декабря арестовал бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николая Баринова. Его подозревают в получении взятки в размере более 100 млн рублей. Об этом сообщает "Интерфакс".

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Сам Баринов заявил, что не признает своей вины и считает уголовное дело следствием оговора со стороны других лиц, находящихся под уголовным преследованием по делам о хищениях при строительстве изолятора "Кресты-2" в Колпино.

По версии следствия, с 2007 по 2012 годы Баринов неоднократно получал взятки в Петербурге и Москве от представителей компаний-подрядчиков строительства изолятора. В частности, он договорился с гендиректором двух фирм о том, что подпишет документы о выполненных работах за вознаграждение в 12% от каждого денежного перечисления, поступающего на счет компаний.

Общая сумма полученных Бариновым взяток от руководства подрядчиков превысила 110 млн рублей, считает следствие. Уголовное дело было возбуждено 31 октября и расследуется по части 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Обвинение фигуранту пока не предъявили.

"Кресты-2" строят уже десять лет, сроки сдачи изолятора переносятся с 2013 года. Сейчас в поле зрения следствия оказались все ответственные лица из ФСИН и бизнесмены, отвечающие за строительство новых "Крестов".

Это заместитель начальника по капитальному строительству регионального ФСИН полковник Сергей Мойсеенко, его непосредственный начальник генерал-лейтенант юстиции Олег Коршунов, владелец компании ГСК, миллиардер Кудрин и главный субподрядчик – генерал-лейтенант запаса Руслан Хамхоков.

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