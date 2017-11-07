Охрану крейсера "Аврора" усилили из-за возможного штурма

Из-за возможного штурма крейсера "Аврора" 7 ноября Минобороны решило усилить охрану корабля.

На крейсер высадился военный десант, сообщает "Фонтанка". Экипированные бойцы патрулируют палубу. Предполагается, что охрана покинет "Аврору" после того, как закончится повод ее штурмовать по случаю столетия Октябрьской революции.

В предыдущий раз "Аврору" пытались захватить в 2011 году петербургские анархисты. Тогда они проникли на крейсер под видом туристов, забрались на мачту корабля и вывесили пиратский флаг.

В этом году в честь юбилея Октябрьской революции сталинисты Петербурга устроили памятную акцию у крейсера "Аврора". Они возложили 7150 гвоздик у места вечной стоянки судна.