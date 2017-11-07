К «Авроре» возложили более семи тыс. красных гвоздик в честь революции

К крейсеру «Аврора» возложили более семи тыс. красных гвоздик в честь революции. К полудню 7 ноября цветами устлана Петроградская набережная рядом с баковым орудием корабля. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Инициаторами памятной акции стали сталинисты Петербурга, они принесли к месту вечной стоянки крейсера 7150 гвоздик. Активисты закупили их на все средства, поступившие в ходе добровольного сбора, всего было собрано 211 тыс. рублей.

Более того, ровно в 12:00 с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости был произведен традиционный полуденный выстрел, приуроченный к 100-летию Октябрьской революции.

Ранее главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал о погоде в день революции. Ровно 100 лет назад 7 ноября в Северной столице, как и сегодня, была плюсовая температура и безоблачное небо.