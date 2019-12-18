Tele2 запустила тариф с безлимитом для планшетов

Новый тарифный план «Планшет онлайн HD» предназначен для тех, кто активно пользуется стриминговыми сервисами и предпочитает высокое качество видео. Безлимитный интернет на скорости до 4 Мбит/с позволяет владельцам планшетов слушать музыку онлайн, совершать видеозвонки с большим числом участников и общаться в мессенджерах и социальных сетях.

Тариф уже доступен в десяти регионах России, включая Петербург и Ленинградскую область. Ежемесячная абонентская плата в зависимости от региона составляет 350-550 рублей, что дешевле стандартного «Безлимита» на 10-30%.

Пользователи тарифа «Планшет онлайн HD» также получают возможность подключить контентные услуги по льготной цене. Так, абоненты могут бесплатно две недели пользоваться сервисом Tele2 TV, оформить подписку на «Звук» по цене 99 рублей в месяц (против 9,5 рублей в день) или онлайн-кинотеатр Amediateka всего за 149 рублей в месяц (против стандартной подписки сервиса 599 рублей). Тариф ориентирован на услуги передачи данных и не включает пакет минут. При этом он предусматривает возможность делиться с другими пользователями интернет-трафиком объёмом до 20 Гб в месяц.

Тариф доступен всем действующим и новым абонентам Tele2 в приложении «Мой Tele2» или личном кабинете. Помимо Петербурга, на этапе пилота «Планшет онлайн HD» можно подключить в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Барнауле, Ижевске, Иркутске, Твери, Саранске, Улан-Удэ и Ульяновске. Подробнее о тарифе по ссылке.