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Банковские MVNO на сети Tele2 привлекли 1,4 млн абонентов

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© Фото: Tele2

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Абоненты «Тинькофф Мобайла» «СберМобайла» и «ВТБ Мобайла» составляют более половины от общей абонентской базы MVNO-партнёров Tele2.

Tele2 подводит итоги развития банковских MVNO-проектов на сети компании. Абонентская база «Тинькофф Мобайла», «СберМобайла» и «ВТБ Мобайла» по итогам третьего квартала 2019 года составляет 1,4 млн клиентов. На MVNO банков приходится более половины абонентов виртуальных операторов, запущенных на инфраструктуре Tele2.

Общее число клиентов банковских виртуальных операторов за 2019 год выросло в три раза и достигло 1,385 млн. При этом абоненты «Тинькофф Мобайла» «СберМобайла» и «ВТБ Мобайла» составляют более половины от общей абонентской базы MVNO-партнёров Tele2. В целом на сети Tele2 работает свыше 20 виртуальных операторов. Вместе они обслуживают 2,6 млн клиентов.

Запуск виртуальных операторов позволяет коммерческим банкам развивать собственную экосистему услуг для своих клиентов: объединять финансовые и телеком-сервисы, связывать предложения услуг мобильной связи и программы лояльности банков, делать более привлекательными банковские продукты.

Последний запуск MVNO в банковском сегменте состоялся месяц назад – на сети Tele2 начал работать виртуальный оператор «ВТБ Мобайл». Запуски операторов «СберМобайл» и «Тинькофф Мобайл» состоялись в сентябре 2018 года и в декабре 2017 года соответственно.

Развитие MVNO-направления является стратегически важным для Tele2. За последние два года компания стала настоящей «фабрикой» MVNO, запустив собственную платформу MVNE (mobile virtual network enabler). Она позволяет быстро и с минимальными затратами реализовывать MVNO-проекты. Tele2 также внедрила платформу MVNA, благодаря которой виртуальных операторов могут создавать даже небольшие компании.

Сергей Волков, директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2: «Банковский сегмент рынка активно развивается, и с точки зрения логики и выгоды продукта это одно из самых перспективных направлений. Устойчивый набор клиентов банками отвечает на скепсис критиков MVNO-бизнеса. Запуск мобильных услуг позволяет банкам повысить гибкость, удобство и доступность финансовых сервисов. При запуске своих MVNO банки имеют очевидное преимущество в виде хорошо сформированной лояльной аудитории. Ведь клиенты обслуживаются в том банке, которому они привыкли доверять. Эта аудитория готова взять от своего банка больше и опробовать дополнительные сервисы, выгоду которых легко увидеть в бонусах кросс-предложений. В свою очередь, Tele2 продолжает инвестировать в технологическое развитие сети и инновации платформы MVNE, поэтому партнёры могут быть уверены в высоком качестве услуг мобильной связи».

Максим Шарков, генеральный директор «ВТБ Мобайла»: «В настоящее время в России активно развивается рынок MVNO. Совместно с Tele2 мы запустили собственного мобильного оператора «ВТБ Мобайл», одним из главных преимуществ которого является бесплатная мобильная связь для активных клиентов банка. Сегодня наши SIM-карты уже доступны в Москве, совсем скоро мобильный оператор заработает в Петербурге, а в следующем году – в других городах России. Уверен, что дальнейшее сотрудничество с надёжным партнёром Tele2 обеспечит высокое качество связи и позволит нам найти новые возможности для развития "ВТБ Мобайл"».

Георгий Чесаков, генеральный директор «Тинькофф Мобайла»: «Главная задача «Тинькофф» в телекоме – делать клиентов счастливыми. Поэтому мы бьёмся не столько за долю рынка, сколько за лучший продукт на рынке. И менее чем за два года работы мы достигли отличных результатов: провели региональную экспансию и вышли в более 60 регионов, набрали большую базу абонентов по всей стране, которые ценят наши преимущества. Клиенты нас выбирают за лучший клиентский сервис, которым славится «Тинькофф» (по версии рейтинга мобильных операторов «Банки.ру»); одно из лучших роуминговых предложений на рынке с целым набором индивидуальных опций и без скрытых непонятных списаний; сбалансированный тарифный конструктор для связи внутри страны; гиперудобное мобильное приложение, отмеченное как пользователями, так и Роскачеством. За это время мы запустили тесную интеграцию с банковскими услугами – получать голосовую связь можно за траты по карте, стали партнёрами с лучшими музыкальными и видеосервисами и т.д. Наша ближайшая цель – миллион счастливых абонентов».

Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-Телеком»: «За время работы мы вышли более, чем в 50 регионов, и продолжаем региональную экспансию, запустили продукты для B2B- и B2C-клиентов, которые бесшовно интегрированы с банковскими услугами. Например, стать нашим абонентом можно в любом отделении «Сбербанка» либо онлайн, заказав SIM-карту на нашем сайте, либо через мобильное приложение «Сбербанк-онлайн», там же удобно отслеживать свой баланс, а оплачивать услуги связи бонусами программы «Спасибо от Сбербанка». В своём развитии мы опираемся на потребности клиента, которые всё чаще используют мессенджеры, поэтому включили их безлимитное использование не только в РФ, но и в наиболее популярных странах мира на всех тарифах».

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