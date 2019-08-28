  • 29 Август 2019
USD 16.08.2019 65.8907 +0.6875
USD ММВБ 00:05 66.3632  
EUR 16.08.2019 73.4550 +0.5513
EUR ММВБ 00:05 73.7434  
Нефть($) 28.08.2019 60.44 +1.00
Нефть(p) 28.08.2019 3982.43 +106.75

Абоненты Skylink скачивают свыше 1 Пб трафика в месяц

Автор:


© Фото: Tele2

Темы дня

Две трети клиентов в первом полугодии 2019 года пользовались Skylink ежедневно.

Tele2 продолжает активно развивать сегмент LTE-450 (бренд Skylink). В первом полугодии 2019 года наиболее значительный рост потребления интернет-трафика показали абоненты Петербурга и Ленобласти – он составил 139% по сравнению с концом 2018 года. В Великом Новгороде рост потребления интернета составил 108%.

Две трети клиентов в первом полугодии 2019 года пользовались Skylink ежедневно. В Великом Новгороде, например, доля таких клиентов составила 70%, а в Петербурге и Ленобласти – 66%. Рост абонентской базы Skylink в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составил 124%, в Великом Новгороде – 121%.

В настоящее время клиенты Skylink по стране потребляют более 1 Пб в месяц. Около 80% абонентов подключают тариф с безлимитным интернетом – Skylink XL. На втором месте по популярности тариф Skylink L, в который включены 15 Гб интернет-трафика в месяц. Самыми активными пользователями интернета на Северо-Западе стали жители Курортного района Ленинградской области и Шимского района Новгородской области.

Кроме того, оператор в первом полугодии расширил линейку устройств Skylink. В салонах Tele2 появился новый роутер, поддерживающий IP-телефонию. Устройство может работать с протоколом голосовой связи через интернет – SIP (Session Initiation Protocol). Стандарт широко распространен в мире, например, его поддерживает Skype. Роутер может выполнять традиционную функцию точки доступа в интернет, а также с его помощью можно установить стационарный телефон с городским номером. Номер можно получить у провайдеров, предоставляющих услугу SIP-телефонии. Выход в сеть обеспечит Skylink.

Tele2 – единственный сотовый оператор в России, который предоставляет услуги скоростного интернета в стандарте LTE на частоте 450 МГц. Услуги интернета в сетях LTE-450 под брендом Skylink доступны абонентам в Москве и Московской области, Петербурге и Ленобласти, Тверской и Новгородской областях. Базовая станция, работающая в диапазоне 450 МГц, способна покрыть территорию радиусом до 20 км. Это в 5-6 раз превышает возможности оборудования, поддерживающего стандарт LTE на частотах 2600 МГц.

Дмитрий Курилов, директор по развитию и реализации проекта LTE-450 Tele2: «Инновационность и преимущество сети LTE на частотах 450 МГц заключается в том, что абоненты смогут воспользоваться связью там, где ранее это было невозможно. Благодаря сетям LTE-450 высокоскоростной беспроводной интернет появился в населенных пунктах и дачных поселках, где отсутствует устойчивое покрытие сетей GSM. Кроме того, стандарт LTE в диапазоне 450 МГц способен обеспечить проникновение качественного сигнала в здания со сложными архитектурными особенностями и подвальные помещения. Мы считаем технологию крайне перспективным решением, особенно для использования спецпотребителями. Услуги скоростной передачи данных LTE-450 востребованы клиентами, и в наших планах продолжать развитие этого направления».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    От дорогой гостиницы до коммуналок: история дома Перцова на Лиговском проспекте

    Сто лет назад дом у Московского вокзала считали одним из самых красивых в Петербурге. Сейчас его жители жалуются на состояние здания, которое давно не приводили в порядок.

    читать далее →

    Блюдо гурманов: где в Петербурге отведать устриц

    В Северной столице можно попробовать устрицы, которые будут не менее вкусными, чем в других странах.

    читать далее →

    Сделайте погромче: где в Петербурге продают виниловые пластинки

    Стриминг-сервисы вроде «Яндекс.Музыки» или Apple Music превратились в самый удобный способ слушать любимые песни. Но старый добрый винил никуда не исчез, и его легко можно купить в петербургских магазинах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Где разрешено купаться в Петербурге и Ленобласти

    Жара под +30 градусов – лучшее время, чтобы искупаться где-нибудь на природе. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в регионе можно это сделать и какие правила нужно соблюдать.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Первый многоэтажный магазин в России: история универмага «У Красного моста»

    Обслуживание императорской семьи, работа в качестве филиала Центральной швейной фабрики и Au Pont Rouge – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, каким в прошлом был один из главных магазинов Северной столицы с товарами премиум-класса.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.08.19
    Что собой представляют вискозиметры?
    15.08.19
    Воздушные шары с логотипом в Москве как лучший метод заявить о своей компании
    14.08.19
    Защита от DDOS-атак для вашего бизнеса
    12.08.19
    Почему каждой женщине нужно делать УЗИ малого таза 1 раз в год
    08.08.19
    Lenovo, Huawei и другие производители смартфонов
    06.08.19
    Несколько слов о новой серии кабельных лотков производства «КМ-профиль» серии PLUS
    05.08.19
    Музыка – важная часть жизни человека
    31.07.19
    Функции трапа

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram