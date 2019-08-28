Абоненты Skylink скачивают свыше 1 Пб трафика в месяц

Tele2 продолжает активно развивать сегмент LTE-450 (бренд Skylink). В первом полугодии 2019 года наиболее значительный рост потребления интернет-трафика показали абоненты Петербурга и Ленобласти – он составил 139% по сравнению с концом 2018 года. В Великом Новгороде рост потребления интернета составил 108%.

Две трети клиентов в первом полугодии 2019 года пользовались Skylink ежедневно. В Великом Новгороде, например, доля таких клиентов составила 70%, а в Петербурге и Ленобласти – 66%. Рост абонентской базы Skylink в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составил 124%, в Великом Новгороде – 121%.

В настоящее время клиенты Skylink по стране потребляют более 1 Пб в месяц. Около 80% абонентов подключают тариф с безлимитным интернетом – Skylink XL. На втором месте по популярности тариф Skylink L, в который включены 15 Гб интернет-трафика в месяц. Самыми активными пользователями интернета на Северо-Западе стали жители Курортного района Ленинградской области и Шимского района Новгородской области.

Кроме того, оператор в первом полугодии расширил линейку устройств Skylink. В салонах Tele2 появился новый роутер, поддерживающий IP-телефонию. Устройство может работать с протоколом голосовой связи через интернет – SIP (Session Initiation Protocol). Стандарт широко распространен в мире, например, его поддерживает Skype. Роутер может выполнять традиционную функцию точки доступа в интернет, а также с его помощью можно установить стационарный телефон с городским номером. Номер можно получить у провайдеров, предоставляющих услугу SIP-телефонии. Выход в сеть обеспечит Skylink.

Tele2 – единственный сотовый оператор в России, который предоставляет услуги скоростного интернета в стандарте LTE на частоте 450 МГц. Услуги интернета в сетях LTE-450 под брендом Skylink доступны абонентам в Москве и Московской области, Петербурге и Ленобласти, Тверской и Новгородской областях. Базовая станция, работающая в диапазоне 450 МГц, способна покрыть территорию радиусом до 20 км. Это в 5-6 раз превышает возможности оборудования, поддерживающего стандарт LTE на частотах 2600 МГц.

Дмитрий Курилов, директор по развитию и реализации проекта LTE-450 Tele2: «Инновационность и преимущество сети LTE на частотах 450 МГц заключается в том, что абоненты смогут воспользоваться связью там, где ранее это было невозможно. Благодаря сетям LTE-450 высокоскоростной беспроводной интернет появился в населенных пунктах и дачных поселках, где отсутствует устойчивое покрытие сетей GSM. Кроме того, стандарт LTE в диапазоне 450 МГц способен обеспечить проникновение качественного сигнала в здания со сложными архитектурными особенностями и подвальные помещения. Мы считаем технологию крайне перспективным решением, особенно для использования спецпотребителями. Услуги скоростной передачи данных LTE-450 востребованы клиентами, и в наших планах продолжать развитие этого направления».