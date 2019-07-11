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Tele2 обновила приложение «Мой Tele2»

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За 2018 год аудитория приложения выросла более чем в два раза. Ежедневно его использует более 1 млн абонентов.

Мобильный оператор Tele2 обновил приложение «Мой Tele2», которым ежедневно пользуется более 1 млн клиентов. Tele2 изменила главный экран приложения: в нем появились лента историй, удобные инструменты пополнения баланса и панель быстрых действий. Оператор сохранил все преимущества старой версии и расширил возможности для запуска новых услуг Tele2.

Цель обновления приложения «Мой Tele2» – сделать его более технологичным и удобным для клиентов, гибким к внедрению инновационных продуктов и воплотить актуальные тренды в разработке мобильных приложений.

В дизайне приложения «Мой Tele2» появился новый элемент, который графически собирает базовую информацию об абонентском счете (баланс, номер телефона, остаток пакетов и название тарифа). Это «SIM-карта» Tele2. Если у клиента есть несколько номеров Tele2, он может пролистывать «карусель» виртуальных «SIM-карт» и просматривать информацию по каждой из них из приложения.

Еще одно новшество – это лента историй вверху главного экрана. Она позволяет рассказывать об инновационных услугах оператора, представлять лучшие предложения программы лояльности «Больше» и даже делать интересные подборки фильмов. Лента помогает абоненту получить практическую информацию о том, как удобнее пользоваться сервисом. Каждая «история» завершается целевым действием – например, предложением присоединиться к программе лояльности.

Среднее поле экрана, ряд под виртуальной «SIM-картой», занимает панель быстрых действий. Функции выбраны исходя из самых частых запросов клиентов в личном кабинете. С помощью быстрой панели пользователи могут пополнить баланс, поделиться гигабайтами или настроить тариф. При этом для пополнения счета абонентам доступны платежные инструменты Apple Pay и Google Pay.

Ниже панели быстрых действий – навигационное меню основных функций, которое создано с учетом появления новых услуг. При запуске новых продуктов оператор сможет легко интегрировать их в приложение. Один из разделов меню – «Путешествия и роуминг», где абоненты проверяют стоимость звонков и интернета в поездках. Наконец, с главной страницы приложения клиенты могут обратиться в службу поддержки и оперативно решить свой вопрос.

В приложении «Мой Tele2» появилась новая вкладка «Финансы», которая консолидирует всю информацию о платежах клиента. Через этот раздел пользователи могут подключить обещанный платеж, привязать карту и просмотреть историю операций.

Программа лояльности «Больше» востребована клиентами Tele2, поэтому оператор сохранил за ней третью вкладку интерфейса. По итогам 2018 года число активаций в ней увеличилось более чем в пять раз. Программа позволяет клиентам получать скидки и кешбэк от многочисленных партнеров Tele2: ресторанов, кинотеатров, ювелирных магазинов, сервисов бронирования отелей и авиабилетов, языковых школ и др.

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2: «Tele2 стремится занять лидерскую позицию на рынке приложений для управления услугами связи. В этом мы добились успеха: по оценкам пользователей, «Мой Tele2» занимает первое место среди конкурентов в AppStore и второе – в Google Play. За 2018 год аудитория приложения выросла более чем в два раза. Ежедневно его использует более 1 млн абонентов. Приложение «Мой Tele2» – одна из важнейших точек контакта абонента с брендом оператора, поэтому нам важно развивать возможности этого канала. Обновленное приложение «Мой Tele2» заимствовало все лучшие наработки предыдущей версии, но при этом стало еще более технологичным для пользователя и более гибким для воплощения наших инновационных идей».

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