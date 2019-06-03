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Tele2 арендовала 4,1 тыс. кв. м в бизнес-центре «Примиум» в Петербурге

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© Фото: Tele2

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Это одна из крупнейших сделок на офисном рынке Петербурга с начала 2019 года.

Tele2 летом 2019 года переезжает в новый офис в бизнес-центр «Примиум» (собственник – Raven Russia), расположенный по адресу: Приморский проспект, 54, лит. А. Консультантом сделки по аренде помещения площадью 4,1 тыс. кв. м выступила компания JLL. Это одна из крупнейших сделок на офисном рынке Петербурга с начала года.

На 4-7 этажах «Примиума» Tele2 создает единое офисное пространство, которое в полной мере отражает айдентику компании. В новом офисе будет девять зон отдыха, 15 переговорных комнат, семь кофе-станций, а на 4 этаже появятся тренинг-центр и собственный спортзал».

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2: «Сейчас мы переступили порог очень значимых для нашей компании изменений: инвестировали более 2,3 млрд рублей и увеличили покрытие в Петербурге и области, расширили сеть дистрибуции, вывели на рынок уникальные услуги, чтобы наши клиенты могли убедиться в высоком качестве нашей связи и обслуживания. Для реализации этого масштабного проекта штат сотрудников в Петербурге был увеличен на 30%, и перед нами встала непростая задача – найти новый дом для нашей команды. И теперь сотрудникам предоставлены все необходимые ресурсы для решения задач на одном из самых высококонкурентных рынков России. Уверен, что новое рабочее пространство в современном бизнес-центре будет способствовать дальнейшему росту нашей эффективности и станет площадкой для появления новых креативных идей».

Регина Волошенко, руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL в Петербурге: «Объем свободных площадей, тем более крупных блоков, на офисном рынке Петербурга продолжает снижаться, что значительно усложняет поиск помещений. БЦ “Примиум” воплотил в себе сразу несколько требований Tele2: расположение на севере города в привычной локации и наличие площади необходимого размера для создания единого офисного пространства, объединения сотрудников и создания уникальной корпоративной атмосферы. Традиционно такие решения повышают продуктивность работы команды благодаря устранению коммуникационных барьеров и созданию комфортного рабочего пространства. Этот проект также позволит оптимизировать издержки за счет единого open space. Кроме того, новый офис может выступить дополнительным преимуществом для компании при поиске талантливых кадров благодаря организации современного рабочего пространства, в котором приятно находиться».

Надежда Грун, исполнительный директор ООО «Примиум»: «Мы рады новому якорному арендатору в лице одного из крупнейших игроков российского телеком-рынка. Уверены, что команда Tele2 сможет по достоинству оценить наш гибкий подход в работе с арендаторами и преимущества объекта в виде современных планировок, удобного подъезда, паркинга, инфраструктуры и качественного клиентского сервиса. Надеемся, что для Tele2 пространство в нашем бизнес-центре станет фактором дальнейшего развития бизнеса».

Современный бизнес-центр класса А «Примиум» (арендуемая площадь – 11 тыс. кв. м) расположен непосредственно на Приморском проспекте, удобную транспортную доступность объекту обеспечивают находящиеся рядом Приморское шоссе и ЗСД, а также станции метро «Беговая» и «Старая деревня» и остановки наземного общественного транспорта. Особыми преимуществами локации являются близость к Крестовскому острову и будущему деловому кластеру «Лахта Центра», качественное окружение в виде современных жилых комплексов комфорт-класса и высокая насыщенность Приморского района торговыми площадями.

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