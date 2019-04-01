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Пять лет вместе: Tele2 подводит итоги интеграции с «Ростелекомом»

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© Фото: Tele2

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Благодаря сделке, за пять лет территория присутствия Tele2 расширилась с 41 региона до 66, число абонентов компании увеличилось на 78%.

Tele2 и «Ростелеком» объявили об объединении мобильных активов и создании нового федерального сотового оператора на базе Tele2 в феврале 2014 года. Уже в марте был закрыт первый этап сделки: под операционный и финансовый контроль Tele2 перешли семь дочерних сотовых компаний «Ростелекома». Это «Скай Линк», «Нижегородская сотовая связь», «Байкалвестком», «БИТ», «Волгоград GSM», «Енисейтелеком» и «АКОС». 1 апреля принято считать днем рождения объединенной компании.

В августе 2014 года «Ростелеком» внес в капитал совместного предприятия 100% акций ЗАО «РТ-Мобайл», что закрыло второй этап сделки. Присоединение активов «Ростелекома» вывело компанию на новый уровень развития. Так, число регионов Tele2 увеличилось с 41 до более чем 60. Благодаря сделке компания получила лицензии 2G/3G во всех федеральных округах и 4G-лицензию на всю территорию страны. Осенью 2015 года Tele2 вышла на рынок Московского региона, что закрепило за оператором статус федерального. После запуска сети в Ивановской области в конце марта этого года общее число регионов компании выросло до 66, а 4 апреля с выходом в Ярославль оно увеличится до 67.

По итогам 2013 года, до интеграции с «Ростелекомом», число абонентов компании составляло 23,7 млн, а на конец 2018 года – 42,3 млн. Таким образом, оставаясь единственным растущим оператором на рынке мобильной связи, Tele2 увеличила число клиентов на 78%. За 5 лет выручка компании выросла с 65,3 млрд рублей до 143,2 – более чем на 119%. Показатель EBITDA за это время увеличился на 80% с 24,2 до 43,7 млрд рублей. По итогам 2018 года компания впервые вышла на чистую прибыль 2,7 млрд рублей. На фоне динамичного развития сетей 3G/4G показатель CAPEX вырос в 4,3 раза с 5,9 до 25,5 млрд рублей.

Всего за 3,5 года компания завершила масштабную программу строительства сетей высокоскоростного интернета, что стало беспрецедентным для российского телекома по срокам реализации проектом. Благодаря активному развитию 3G/4G, доступности недорогих смартфонов и распространению пакетных тарифов качественно изменилась абонентская база Tele2. По итогам декабря 2018 года проникновение смартфонов в сети Tele2 по России составило 67%, при этом доля LTE-устройств среди них превысила 70%. В Московском регионе, где Tele2 работает на сетях 3G/4G, аудитория исторически состоит из активных пользователей интернета. Здесь смартфоны есть у 97% клиентов, а доля 4G-аппаратов в общем числе устройств в декабре 2018 года достигла 80%.

Число активных пользователей дата-сервисов с 2014-го по 2018 год выросло в 4 раза. Показатель MBOU, который демонстрирует потребление дата-трафика на абонента, увеличился в 66 раз. Фокус на развитии услуг передачи данных и инновационных сервисов позволил Tele2 привлечь более высокодоходную аудиторию: показатель ARPU за пять лет вырос на 20%.

За пять лет Tele2 разработала новые подходы к работе на зрелом высококонкурентном рынке. Для набора абонентской базы компании необходимо было пересмотреть стратегию дискаунтера и найти тот уникальный дифференциатор, который бы отличал компанию от конкурентов. Для этих задач была сформирована новая стратегия lifestyle enabler, а в поддержку ее принципов – коммуникационная платформа «Другие правила». Tele2 сосредоточилась на запуске инновационных сервисов. Такими продуктами стали, например, тарифный констуктор и перенос неизрасходованных пакетных услуг на следующий месяц. В продолжение «Других правил» Tele2 также предоставила клиентам возможность делиться интернет-трафиком и пользоваться рядом услуг даже при отрицательном балансе.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2: «Сделка с «Ростелекомом» открыла новый этап в истории компании. Доступ к федеральным лицензиям, масштабная стройка сетей по всей стране, запуск операций в Московском регионе закрепили за Tele2 статус федерального оператора. За эти годы мы добились выдающихся операционных и финансовых показателей, сформировали репутацию трендсеттера на рынке мобильной связи, установили эталонные стандарты сервиса и улучшили качество клиентской базы. Tele2 завоевала лояльность технологически продвинутой аудитории, которая активно пользуется интернетом и подталкивает нас к регулярному запуску новых эксклюзивных сервисов. Мы уверены, что нас ждет много интересных проектов, которые связаны с цифровизацией экономики, расцветом IoT и наступлением эры 5G».

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