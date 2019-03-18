23 февраля и 8 марта: женщины оказались многословнее мужчин

Мобильный оператор Tele2 проанализировал активность абонентов Петербурга 23 февраля и 8 марта. По статистике, общее количество входящих голосовых вызовов в Международный женский день на 8% превысило число звонков, совершенных в День защитника Отечества. Средняя продолжительность входящих вызовов у женщин в их праздник также превысила продолжительность разговоров 23 февраля. В среднем поздравление с Днем защитников Отечества длилось 5,5 минут, а входящие звонки 8 марта – 7 минут.

Более высокую активность в женский праздник Tele2 наблюдала и в других каналах связи. Количество SMS, которые отправляли 8 марта, на 11% превысило аналогичный показатель, зафиксированный оператором в февральский праздничный день.

Оператор также сравнил использование интернет-трафика в гендерные праздники. В целом общий объем трафика в эти дни почти одинаковый. При этом мужчины в свой день в сети сидели, по всей видимости, дольше, чем женщины в мартовский праздник: защитники использовали 23 февраля на 42% больше интернет-трафика, чем женщины в 8 марта.

Кроме того, Tele2 проанализировала появление новых устройств в своей сети в праздники. Оператор предположил, что смартфоны могли стать подарком к одному из праздничных дней. В этом случае мужчины смартфоны покупали или получали в подарок в свой праздник чаще, чем женщины на 8 марта. У мужчин новых телефонов зафиксировано на 45% больше, чем у женщин. Женщинам чаще дарили модели брендов Samsung, Huawei и Apple, а мужчинам – Samsung, Nokia и Huawei.