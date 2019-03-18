  • 19 Март 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 00:05 65.3900  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 00:05 74.0060  
Нефть($) 18.03.2019 67.50 +0.69
Нефть(p) 18.03.2019 4461.20 +52.33

23 февраля и 8 марта: женщины оказались многословнее мужчин

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Tele2 сравнила итоги пользовательской активности петербургских клиентов в гендерные праздники.

Мобильный оператор Tele2 проанализировал активность абонентов Петербурга 23 февраля и 8 марта. По статистике, общее количество входящих голосовых вызовов в Международный женский день на 8% превысило число звонков, совершенных в День защитника Отечества. Средняя продолжительность входящих вызовов у женщин в их праздник также превысила продолжительность разговоров 23 февраля. В среднем поздравление с Днем защитников Отечества длилось 5,5 минут, а входящие звонки 8 марта – 7 минут.

Более высокую активность в женский праздник Tele2 наблюдала и в других каналах связи. Количество SMS, которые отправляли 8 марта, на 11% превысило аналогичный показатель, зафиксированный оператором в февральский праздничный день.

Оператор также сравнил использование интернет-трафика в гендерные праздники. В целом общий объем трафика в эти дни почти одинаковый. При этом мужчины в свой день в сети сидели, по всей видимости, дольше, чем женщины в мартовский праздник: защитники использовали 23 февраля на 42% больше интернет-трафика, чем женщины в 8 марта.

Кроме того, Tele2 проанализировала появление новых устройств в своей сети в праздники. Оператор предположил, что смартфоны могли стать подарком к одному из праздничных дней. В этом случае мужчины смартфоны покупали или получали в подарок в свой праздник чаще, чем женщины на 8 марта. У мужчин новых телефонов зафиксировано на 45% больше, чем у женщин. Женщинам чаще дарили модели брендов Samsung, Huawei и Apple, а мужчинам – Samsung, Nokia и Huawei.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Грифоны и масоны: пять мистических зданий Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, в каких домах Северной столицы был портал в четвертое измерение, а где обитали мифические существа.

    читать далее →

    Остро, сытно, необычно: мексиканский стритфуд в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» советует места, где попробовать буррито, фахитас или чили кон карне.

    читать далее →

    Бесценные знания: пять музеев Петербурга с бесплатным входом

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно бесплатно увидеть личные вещи Набокова и Крузенштерна и узнать, как фотографировали в позапрошлом веке.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как обезопасить себя и близких, если внезапно отключили электричество

    Главное управление МЧС России по Петербургу опубликовало несколько полезных советов, чтобы «темное время» прошло без происшествий.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    12.03.19
    Выбираем отопительные котлы и водонагреватели
    07.03.19
    Продукция компании Comfer в Петербурге: самовывоз и всегда удобная доставка
    07.03.19
    Главные события футбольного мира вывели «Зенит-арену» в рейтинг самых посещаемых стадионов
    04.03.19
    Деревянные лестницы и их преимущества
    28.02.19
    Где заказать изделия из искусственного камня в Петербурге
    26.02.19
    Мебель для ванной комнаты бренда Акватон: в чем плюсы?
    20.02.19
    Авиадоставка опасных грузов
    18.02.19
    Быстрая и качественная уборка квартир в Петербурге

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram