Дождевой генератор Tele2 появится в пространстве «Порт Севкабель»

С 20 по 30 сентября на одной из самых популярных культурных площадок Петербурга «Порт Севкабель» компания Tele2 установит прототип дождевого генератора 4G-интернета. Впоследствии планируется установить турбину, которая будет работать на постоянной основе.

Горожане смогут самостоятельно протестировать 4G Rain Wi-Fi от Tele2 и понять принцип работы устройства на специальных демонстрациях, которые будут проводиться по будням с 16:00 до 22:00, а по выходным с 14:00 до 21:00. Это изобретение поможет иначе взглянуть на традиционную для осени пасмурную погоду. Привычный дождь позволит слушать музыку, читать книги и даже смотреть фильмы онлайн.

После 30 сентября демоверсия генератора будет установлена в других популярных местах города. Каждый житель Петербурга может предложить свою локацию или проголосовать за понравившийся вариант для установки новых 4G-генераторов, для этого необходимо зайти на сайт проекта и следовать инструкции.

Это может быть совершенно любое место, например, двор жилого дома или общественное пространство. Победят варианты, которые наберут больше всего голосов. Помимо этого, можно отдать свой голос в салонах Tele2 и получить памятный подарок.

Адреса салонов, где проходит голосование:

Петербург, пр. Московский, д. 2;

Петербург, пр. Невский, д. 11;

Петербург, пр. Невский, д. 32;

Петербург, пр. Лиговский, д. 41;

Петербург, пр. Чернышевского, д.17 лит. А пом. 20Н.

Первый дождевой 4G-генератор Tele2 появился в арт-кластере «Голицын Лофт» в Петербурге в ноябре 2017 года. Прибор работал на основе гидроэлектрогенератора, встроенного в водосточную трубу. Дождевая вода стекала по ней и вращала турбину. Миниатюрные электрогенераторы преобразовывали кинетическую энергию в электричество. Благодаря этому 4G-роутер Tele2 заряжался и раздавал бесплатный дождевой Wi-Fi-интернет.

Летом нынешнего года проект «Дождевой Wi-Fi» выиграл серебро и бронзу главного в мире рекламного фестиваля «Каннские львы». Ролик Rain Wi-Fi, который стал визитной карточкой проекта Tele2 в Каннах, можно увидеть по ссылке.