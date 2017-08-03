Главное громко заявить: «ТаксовичкоФ» за презентацией нового приложения забыл провести служебные расследования

Компания «ТаксовичкоФ» на днях, собрав специальную пресс-конференцию, торжественно объявила, что стала первой службой такси, которая перевела мобильное приложение на пять языков - разумеется, кроме английского. Теперь «ТаксовичкоФ» «заговорит» на китайском, немецком, испанском, французском и итальянском.

При столь громком заявлении таксомоторной компании в голове сразу возникает вопрос: чем это приложение принципиально отличается от предложений конкурентов? К примеру, Uber уже давно перевели свое приложение на пару десятков других языков. Среди них не только аналогичные арсеналу «Таксовичкова», но еще финский, турецкий, пакистанский, тагальский, тайский и другие экзотические и не очень языки мира.

Уникальность своего приложения с трудом объяснили даже в самой компании «ТаксовичкоФ». PR-менеджер скромно заметил, что это первое переведенное на шесть языков приложение именно в России, и сам подтвердил сходство с Uber: «Подобный список языков во всем мире есть только у Uber. Приложение «Яндекс.Такси» переведено на английский и казахский языки. У Gett также нет китайского».

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Для пиара своего детища «ТаксовичкоФ» подписали даже Смольный: комитет по туризму предоставил компании статистические данные, подсказавшие, на какие языки переводить приложение.

«По статистике комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, на этих пяти языках говорит около 70% туристов, приезжающих в Северную столицу из других стран, что составляет почти 2 млн человек в год», - именно для этой строчки в релизе понадобилось участие в конференции смольнинского комитета.

Правда, на пресс-конференции сложилось впечатление, что сами представители ведомства не очень понимают, что они здесь делают и зачем. Денег на создание мобильного приложения из городского бюджета выделено не было – оно делалось за счет компании.

«Это хорошо, что такое приложение появилось. Любые приложения, которые облегчают жизнь туриста, можно назвать хорошими нововведениями. Были ли у нас жалобы со стороны туристов на языковые проблемы с вызовом такси? Я таких жалоб не видела», — призналась «Санкт-Петербург.ру» пресс-секретарь комитета по туризму Галина Громова, которая, кстати, пользуется сервисом такси «Gett».

Фото: journal.taxovichkof.ru

«ТаксовичоФ» заверил, что, несмотря на появление новых языков опций приложения, цены на такси для туристов завышены не будут, однако такие слова необходимо подтверждать делом.

В связи с этим «Санкт-Петербург.ру» решил проверить данные компанией обещания месячной давности. Речь идет о публичном обещании «ТаксовичкоФ» провести служебные расследования по ряду жалоб на некачественную работу компании, в частности хронические опоздания такси. Негативные отзывы были оставлены в комментариях к посту на странице Facebook креативного директора компании SPbNews Юрия Строфилова о компании «ТаксовичкоФ» и возможной судебной тяжбе с порталом «Санкт-Петербург.ру».

«Один раз попытался воспользоваться «Таксовичкоф»... Взбесили враньем!» - негодует в комментариях Александр Головин.

«Я отказался от «ТаксовичкоФ» два года назад, я писал в ФБ, как около пяти утра ехал в Пулково, а водитель уснул за рулем! Слава богу, я бросил сумку на заднее сидение и сел на переднее при посадке, так что в том момент, когда мы пытались въехать в несшегося по левой от нас полосе «Грузовичкова», я выхватил у него руль, избежал столкновения и предложил ему поменяться местами. Частный случай, но запомнился», - рассказал Владислав Бочуров.

«Я перестала пользоваться «ТаксовичкоФ» именно потому, что их служебные расследования ничем не заканчиваются. Согласна, косячат все такси, но у других служба качества работает и достаточно оперативно, а у «ТаксовичкоФ» - только стандартная фраза без продолжения. А после того, как водитель «ТаксовичкоФ» по пути в аэропорт встал на шоссе, орал на меня и отказывался ехать, так как не понимал, как это я оплатила такси заранее картой. До службы качества дозвонилась только через два часа, услышала стандартное: «Мы проведем расследование», с тех пор тишина. Промолчу про множество опозданий при заказе ко времени и в аэропорт. Удалила приложение и больше никогда к ним не подойду», - сообщила о своем опыте Алиса Школьникова.

«Попробовали «ТаксовичкоФ» всего один раз — заказала машину - минивэн, перевезти приглашенных на День рождения сына детей из школы на праздник - с «Васьки» на «Просвет». Звонила заранее, за день. Подтвердили, денег за «треугольники» ФЭСТ накинули. Машина опоздала на 30 минут. Водитель рассказывал веселые истории о том, что опоздал, потому что долго искали детские устройства. Больше этой конторой не пользовалась», - написала Rita Turbolana.

Анастасия Троицкая / vk.com/taxovichkof

На все эти отзывы и ряд других негативных комментариев о работе такси представитель компании, именуемая «Анастасия «ТаксовичкоФ», обещала провести внутреннее служебное расследование.

«Мы в «ТаксовичкоФ» уделяем большое внимание обработке отзывов от клиентов. На их основе мы постоянно улучшаем и развиваем наш сервис, ведь обратная связь от пассажиров - важный пункт в коммуникации. Каждый отзыв - позитивный и негативный - попадает в отдел по работе с клиентами, где специалисты отдела индивидуально решают ситуацию каждого. Если задача требует помощи других сотрудников, проводится внутреннее служебное расследование, по итогам которого выявляется, что стало причиной обращения. Если выяснилось, что виноват сотрудник компании, то в зависимости от ситуации к нему могут быть применены разные меры наказания - от штрафа до увольнения», — так ответил на запрос «Санкт-Петербург.ру» о конкретных результатах расследования озвученных инцидентов исполнительный директор «ТаксовичкоФ» Анатолий Малышев.

Может быть, таксомоторная компания не желает устраивать публичную порку водителей и поэтому не хочет обнародовать результаты служебных расследований в СМИ, а авторы негативных отзывов уже давно получили извинения и компенсацию? «Санкт-Петербург.ру» связался с пользователями «ТаксовичкоФ» и узнал, что далеко не по каждому отзыву была проведена проверка.

Обратившаяся в день неудачной поездки в службу контроля качества «ТаксовичкоФ» девушка Рита получила скидку в 93 рубля на следующую поездку. Несмотря на то, что представителям компании была озвучена информация о поездке и четыре последние цифры номера мобильного, а в ответ получено обещание разобраться в ситуации, спустя месяц никакой обратной связи не было.

Александр Головин в ответ от «ТаксовичкоФ» также получил очередное обещание «разобраться» - на этом все и закончилось: неизвестно, было ли в итоге проведено расследование или клиента оставили наедине со своим недовольством.

Перевод мобильного приложения на пять языков – вместо необходимого контроля качества такси. Пресс-конференции для упоминания в СМИ – вместо служебных расследований по инцидентам. Не нам судить, движется ли компания «ТаксовичкоФ» в верном направлении, но разве не хочется, чтобы вместо сотен негативных отзывов такси твоей марки советовал каждый человек в городе?