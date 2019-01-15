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Картина дня: новые главы комитетов Смольного, прорыв трубы на Шуваловском и погода на Крещение

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© Фото: gov.spb.ru

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Кого назначил Беглов и какая погода будет в праздник.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стала смена руководителей Курортного района и четырех комитетов Смольного. Первыми об этом написали ДП (11:55), «Фонтанка» (12:10) и АБН (12:30).

Главой Курортного района стала Наталья Чечина. Она работала в местной администрации с 1990 по 2014 год, а затем возглавляла дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная звезда». Председателем комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности назначили Ольгу Аришину, советника губернатора, которая с 2008 года занимала должности в петербургской прокуратуре. На работу в Смольный она перешла в конце 2018 года. Комитет по физической культуре и спорту возглавила Наталья Антюх, олимпийская чемпионка по легкой атлетике.

Главой юридического комитета назначили Екатерину Аксенову, заместителя председателя ведомства. Руководителем комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями стала советник губернатора Юлия Аблец. В аппарат губернатора она попала в 2018 году, а до этого работала в различных компаниях.

Второй новостью, по версии «Монитора», стала починка лопнувшей трубы на Шуваловском проспекте. Быстрее всех об этом сообщили Gazeta.SPb (06:55) и «Фонтанка» (09:30).

Трубопровод починили быстрее, чем планировали. Дефекты трубы у дома №59 устранили к 02:00 15 января. Планировалось, что работы закончат только к 09:00. Специалисты поменяли 13 м трубы диаметром 600 мм. Отопление в 75 домах (из них 40 жилых) восстановили. На месте работали 14 специалистов и 8 машин спецтехники, сообщили в ГУП «ТЭК СПБ».

В результате аварии 14 января пострадали шесть машин, вода попала в 10 квартир. В двух окнах появились трещины.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стал прогноз погоды в Петербурге на Крещение. Первыми о нем рассказали «Невские новости» (12:20) и АиФ (13:40).

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, в субботу, 19 января, ожидается до -10 градусов. Сильного ветра быть не должно.

Наиболее надежный припай сформировался только в зоне Невской губы: это примерно 2 км в районе Ломоносова и около 7 км в зоне Зеленогорска, Сестрорецка, Лисьего Носа, Ольгино. Толщина льда там составляет 20-30 см. В других местах толщина льда не превышает 10-12 см.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», АБН и Gazeta.SPb.

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