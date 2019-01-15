Беглов сменил руководителей Курортного района и четырех комитетов Смольного

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назначил новых руководителей четырех комитетов правительства Северной столицы и Курортного района. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Главой Курортного района стала Наталья Чечина. Она работала в местной администрации с 1990 по 2014 год, а затем возглавляла дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная звезда».

Председателем комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности назначили Ольгу Аришину, советника губернатора. С 2008 года она занимала должности в петербургской прокуратуре, а на работу в Смольный перешла в конце 2018 года.

Комитет по физической культуре и спорту возглавила Наталья Антюх, олимпийская чемпионка по легкой атлетике. Главой юридического комитета назначили Екатерину Аксенову, заместителя председателя ведомства.

Руководителем комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями стала советник губернатора Юлия Аблец. В аппарат губернатора она попала в 2018 году, а до этого работала в различных компаниях.