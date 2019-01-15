Главный синоптик Петербурга: На Крещение сильных морозов не будет

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, на Крещение погода будет неустойчивой, и в город точно не придут сибирские морозы. Все циклоны идут на Северную столицу с Атлантики.

В субботу, 19 января, ожидается до -10 градусов. Сильного ветра быть не должно.

На настоящий момент из-за отсутствия сильных морозов лед на Неве еще не замерз. Он в состоянии формирования.

Наиболее надежный припай, считает синоптик, сформировался только в зоне Невской губы: это примерно 2 км в районе Ломоносова и около 7 км в зоне Зеленогорска, Сестрорецка, Лисьего Носа, Ольгино. Толщина льда там составляет 20-30 см. В других местах толщина льда не превышает 10-12 см.

В четверг, 17 января, в городе ожидается сильная метель. Может выпасть до 10 см снега. Температура воздуха составит от нуля до -5 градусов. «К пятнице, 18 января, мы окажемся в тылу циклона, начнется похолодание до -5 градусов, но к ночи субботы, 19 января, температура начнет понижаться до -5-10 градусов, осадки ослабеют», – отметил Колесов. Температура понизится и в выходные – ожидается до -6-12 градусов.