«Мстители» интереснее выборов: «ВКонтакте» назвал главные персоны и события года

«ВКонтакте» подсчитал количество упоминаний известных персон и ключевых событий 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

Список популярных персон возглавил президент РФ Владимир Путин. Его в публичных записях и комментариях соцсети упоминали 9 млн раз. Второе место занял боец UFC Хабиб Нурмагомедов (3,9 млн), третье и четвертое футболисты – Лионель Месси (2,8 млн) и Криштиану Роналду (2,1 млн). Пятое место занял рэпер Баста (2 млн).

В топ-10: певец Егор Крид (1,99 млн), рэперы Элджей (1,95 млн) и Miyagi (1,8 млн), президент США Дональд Трамп (1,5 млн) и политик Павел Грудинин (1,3 млн).

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В подборке событий 2018 года на первом месте оказался летний чемпионат мира по футболу. Во «ВКонтакте» его упоминали 2,8 млн раз. На втором и третьем месте – зимняя Олимпиада в Пхёнчхане (1,8 млн) и пенсионный возраст (1,2 млн). Пользователи соцсети упоминали пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 1,1 млн раз. На пятом месте – блокировка мессенджера Telegram в России (1 млн).

В топ-10: Лига чемпионов УЕФА (973 тыс.), поединки UFC (807 тыс.), фильм «Мстители: Война бесконечности» (770 тыс.), мартовские выборы президента РФ (508 тыс.) и компьютерная игра Fortnite (470 тыс.).