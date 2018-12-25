«ВКонтакте» назвала самые прослушиваемые песни и альбомы 2018 года

Социальная сеть «ВКонтакте» назвала самые прослушиваемые треки 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Первой в рейтинге стала песня Panda E от CYGO. В пятерке лидеров: «Медуза» от MATRANG, «Минимал» Элджея, «Пустите меня на танцпол» от HammAli & Navai и Novella от IVAN VALEEV.

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Альбомом года стал JANAVI от HammAli & Navai. В лидерах: E.G.O от Jah Khalib, «?» от XXXTentacion, «Раскраски для взрослых» от Монеточки и «Я хочу» от Grivina.

По данным «ВКонтакте», пользователи официального сайта и приложения потратили 74 тыс. лет на прослушивание треков в 2018 году. Больше всего песен слушали в Москве, Петербурге и Новосибирске.