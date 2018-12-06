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«Яндекс» назвал самые популярные песни у петербуржцев в 2018 году

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© Фото: Unsplash / Malte Wingen

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Слушатели больше отдавали предпочтение российским, а не зарубежным исполнителям.

Сервис «Яндекс.Музыка» подвел итоги 2018 года и выбрал песни, которые петербургские пользователи сервиса слушали чаще всего.

По данным исследования, в Петербурге и по всей России стали чаще слушать музыку на русском языке – в 2018 году в рейтинге топ-10 популярных треков половину занимают отечественные песни. В 2017 году в нем в основном были композиции зарубежных исполнителей.

Лидерами в рейтинге «Что слушали в Петербурге в 2018» стали Dynoro и Gigi D’Agostino с песней In My Mind, Монеточка с треком «Каждый раз». Третье место у Sia и David Guetta с песней Flames.

В топ-10 попали композиции: SurepStar от Loboda, «Медина» от Jah Khalib, «Медуза» от Matrang, One Kiss от Calvin Harris и Dua Lipa, Solo от Clean Bandit и Demi Lovato, Natural от Imagine Dragons и еще одна песня Монеточки «Нимфоманка».

В России среди отечественных групп лидером по прослушиваниям оказались Би-2, среди певиц – Loboda. Лучшим поп-альбомом года в России назвали «Раскраски для взрослых» Монеточки, а лучшим рэп-альбомом – Sayonara Boy X Элджея.

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