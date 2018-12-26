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Родившегося на «Технологическом институте» мальчика взяла под опеку петербургская семья

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© Фото: metro.wikia.com

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Малышу Олегу три с небольшим месяца.

Родившегося на станции метро «Технологический институт» мальчика взяла под опеку семья из Петербурга. Об этом сообщается на сайте уполномоченной по правам ребенка Светланы Агапитовой.

Семья планирует начать процесс усыновления в следующем году. Малышу Олегу три месяца.

Спустя несколько дней после рождения ребенка от него отказалась мать из-за проблем со здоровьем и сложной жизненной ситуации. По информации Агапитовой, у петербурженки есть еще два ребенка, в отношении которых ее лишили родительских прав.

Необычный инцидент произошел 23 сентября. У женщины, находившейся на станции, внезапно начались роды. Появиться на свет мальчику помогли дежурная по приему и отправлению поездов Татьяна Гонакова и уборщицы Заррина Назирова и Шарифа Элмурзаева. Их представили к награде. Позже руководство подземки вручило главному врачу Дома ребенка №3 Дмитрию Пенькову медаль, предназначенную для младенца.

Рождение мальчика стало первым подобным случаем в истории петербургского метро.

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