Глава метро Петербурга вручил медаль родившемуся на «Технологическом институте» мальчику

Руководство петербургского метрополитена вручило главному врачу Дома ребенка №3 медаль, предназначенную для младенца Олега, который в сентябре родился на станции «Технологический институт». Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

Медаль Дмитрию Пенькову передали глава метрополитена Владимир Гарюгин и уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова.

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«Это первый малыш, который родился в нашем метро за всю историю его работы Я хотел бы пожелать этому ребенку, в первую очередь, счастливого будущего. В нашем метрополитене сильны традиции поколений, когда многие сотрудники работают вместе со своими родителями или детьми. Возможно, малыш в будущем тоже пойдет по стезе метрополитеновца, наш коллектив был бы этому очень рад. В любом случае, мы обязательно будем следить за его судьбой», – сказал Гарюгин.

Сотрудники метрополитена также вручили другим воспитанникам Дома ребенка №3 небольшие подарки.

Первые роды в истории метро Петербурга случились 23 сентября. История не получила счастливый конец – мать ребенка отказалась от младенца из-за проблем со здоровьем и сложной жизненной ситуации. В настоящее время Олегу ищут новую семью.