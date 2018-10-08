В Петербурге наградили сотрудниц метро, принявших роды у пассажирки

Руководство петербургского метрополитена наградило трех сотрудниц подземки за помощь пассажирке, у которой начались роды на платформе станции «Технологический институт». Об этом сообщается в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

Необычный инцидент произошел 23 сентября. У женщины, находившейся на станции, внезапно начались роды. Появиться на свет мальчику помогли дежурная по приему и отправлению поездов Татьяна Гонакова и уборщицы Заррина Назирова и Шарифа Элмурзаева.

«Отметим, что Заррина Назирова и Шарифа Элмурзаева имеют медицинское образование, поэтому точно знали, что делать в такой непростой ситуации и четко оказали роженице всю необходимую медицинскую помощь», – отметили представители подземки.

Рождение мальчика стало первым подобным случаем в истории петербургского метро. История не получила счастливый конец – мать ребенка отказалась от младенца из-за проблем со здоровьем и сложной жизненной ситуации. Об этом в сентябре сообщила уполномоченная по правам детей в Петербурге Светлана Агапитова.