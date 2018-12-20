«Грубо запрещать нельзя»: Путин о срыве концертов рэперов по всей России

Журналистка ИА «Интерфакс» задала вопрос президенту РФ Владимиру Путину во время пресс-конференции в четверг, 20 декабря, о срыве концертов рэперов по всей России.

«Зачем нужно государству вмешиваться в ситуацию с рэперами? Ну поют они с матерком – ну пусть будет так», – отметила журналистка.

По поводу задержания рэперов президент РФ сказал: «Ничего хорошего в этом нет». Он напомнил, что среди его доверенных лиц был рэпер Тимати.

Путин напомнил о нецензурной брани в их речитативе: «Я недавно был на юбилее Темирканова, ему 80 лет исполнилось. И вот он сказал правильную вещь: “Искусство существует не для того, чтобы потакать низменным ценностям”. Но хватать и наказывать – это неверно».

Однако президент отметил, что и потакать рэперам, которые пропагандируют наркотики и суицид нельзя: «Вот было модно пропагандировать суицид. Что надо пойти повеситься всем? Чур, я не первый». Он подчеркнул, что «грубо запрещать нельзя».

Президент РФ Владимир Путин с 12:00 проводит большую ежегодную пресс-конференцию, она продлится около четырех часов. Это 1-ая пресс-конференция в его нынешнем президентском сроке и 14-ая за все время руководства страной. Она проходит в Центре международной торговли в Москве, в этом году на мероприятие аккредитованы 1 702 журналиста.