Российские звезды записали альбом на стихи Мандельштама

Российские музыканты приняли участие в записи трибьют-альбома к 130-летию со дня рождения поэта Осипа Мандельштама. Как сообщает пресс-служба проекта, над ним работали Леонид Агутин, Илья Лагутенко, рэп-исполнители Noize MC и Оксимирон, группы IOWA, Mgzavrebi, Tequilajazz, композитор Александр Маноцков и другие.

В альбоме 21 трек, он назван по первой строчке стихотворения 1931 года "Сохрани мою речь навсегда". Композиции расположены в порядке написания стихов. Альбом доступен к прослушиванию на различных стриминговых сервисах.

Автором идеи и главным продюсером альбома стал кинорежиссер Рома Либеров, который пять лет назад снял документальный фильм о Мандельштаме «Сохрани мою речь навсегда».

Ранее самыми известными песнями на стихи Мандельштама были песни «Ленинград» и «Музыкант», написанные Аллой Пугачевой в 1977 году. Тогда они подверглись цензуре.