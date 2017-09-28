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На сцене филармонии Шостаковича прозвучат «Голоса очевидцев и потомков»

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© Фото: организаторы мероприятия
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    В мультижанровом проекте примут участие Гарик Сукачев, Дарья Мороз и Евгений Дятлов.

    На сцене петербургской филармонии имени Шостаковича 11 и 12 ноября прозвучат «Голоса очевидцев и потомков». В мультижанровом проекте примут «Прошу слова! Год 1917» примут участие Гарик Сукачев, Дарья Мороз, Евгений Дятлов и другие именитые актеры.

    Каким бы мощным ни было желание человека осознать свое прошлое и уложить его в понятные клише, историческая правда по-прежнему бесконечна для интерпретаций. 2017 год отмечен столетием Октябрьской революции. И независимо от того, что знает о ней каждый из нас, список роковых русских вопросов – «Кто виноват?» и «Что делать?», дополненный еще парой: «Что это было?» и «Как такое могло случиться с нами?» остается неразрешенным, а тема для рефлексии целых поколений – открытой.

    Зрителям предлагается вынести за скобки засевшие в голове оценочные трактовки и с чистого листа начать разговор с апологетами и певцами, с критиками и реакционерами, с вождями и скоморохами, с мудрецами и предпринимателями, со священнослужителями и путешественниками, с юродивыми и строителями нового мира, с угнетателями и угнетенными – с десятками гениев, пророков, праведников и подлецов, которым суждено было стать авторами, участниками и очевидцами событий главного исторического катаклизма XX века. Не исключено, что эффект свидетельского присутствия затронет, обновит и изменит участников намного больше, чем они будут к тому готовы.

    «Голоса очевидцев и потомков в стихах и прозе, под музыку и без» – таков мультижанровый формат проекта, и точнее определить невозможно. Сюжетную линию заменит живая хронология событий, а главные герои предстанут в масштабе целых миров, безжалостно ли раздавленных в одночасье, отброшенных ли к «другим берегам» или вознесенных на вершины и низвергнутых временем.

    Зрителей ждет репортаж из эпицентра взрыва, сфабрикованный по следам горячим и коченеющим, по итогам первых попыток осмысления, на основе живых осколков документальной лавы – поэзии и художественной прозы; мемуаров и манифестов; научных и философских трудов; заметок на лоскутах обоев и оберточной бумаги… Сценография и декорации, музыкальная партитура, световое оформление и множество визуальных арт-эффектов вовлекут зрителя в ментальную среду того времени, предоставят новый шанс понять тех, кто не был услышан, и тех, чьи слова затаскали, истерли и растиражировали, лишив изначального смысла.

    Автор сценария и режиссер постановки, актер российского театра и кино, любимец многих поколений зрителей, Вениамин Смехов пригласит к участию в проекте ярчайших представителей эпохи тектонического сдвига. В их числе – поэты Владимир Маяковский, Александр Блок, Осип Мандельштам, Саша Черный, Игорь Северянин, Зинаида Гиппиус, Сергей Есенин, Максимилиан Волошин, Эдуард Багрицкий, Николай Эрдман; писатели Иван Бунин, Борис Пастернак, Владимир Набоков, Михаил Булгаков, Исаак Бабель, Максим Горький, Герберт Уэллс, Демьян Бедный; философы Николай Бердяев и отец Сергий Булгаков; артист, киноактёр, композитор, поэт и певец Александр Вертинский; директор императорских театров Владимир Теляковский; ученый-физиолог, первый русский нобелевский лауреат Иван Павлов; предприниматель и миллионер Павел Рябушинский, а также Александр Керенский, Владимир Ленин, Патриарх Тихон и Нестор Махно.

    Исполнителями главных ролей и партий станут сам мэтр, а также музыкант, режиссер и актер Гарик Сукачев, популярные актеры российского театра и кино Дарья Мороз и Евгений Дятлов, артисты Московского театра на Таганке Мария Матвеева и Дмитрий Высоцкий. Зрителя ждет пронзительный диалог, где отрывки из стихов и пьес, брошенные в лицо факты хроники, подслушанные звуки романса, воззвания из революционных тетрадей, обрывки из дневников путешественников и разухабистые матросские частушки – все это многоголосье столь удивительно вписано в лоскутное одеяло времени, что каждый фрагмент обретает новый, едва ли не пророческий смысл.

    «В чем правда и где итог», - спросит зритель? Это диалог с открытым финалом. Он не даст и не может дать однозначного ответа, каков приговор суда истории и на чьей стороне симпатии потомков. Вспоминаются навязшие на зубах со школьной скамьи слова классика, что революции – это локомотивы истории. Но оказывается, что в топках этих локомотивов процессы расчеловечивания настолько сильны, что даже милейший пес превращается в мразь. Впрочем, есть надежда, что за минувшие сто лет мы научились думать по-разному и при этом не уничтожать друг друга. Защищать разные убеждения, не превращаясь в палачей и жертв. И это если не результат, то итог революции. Или ста лет, прожитых после нее.

    Постановку «Прошу слова! Год 1917. Голоса очевидцев и потомков в стихах и прозе, под музыку и без» представляет Творческий бренд Dance Open при поддержке комитета по культуре Смольного в рамках проекта «История российских революций в зеркале культуры (к 100-летию Октябрьской революции)».

    Постановка вошла в программу под эгидой Санкт-Петербургского международного культурного форума. Подробности и билеты на сайте Dance Open.

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