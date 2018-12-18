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Картина дня: забег Дедов Морозов, стадион «Кировец» и станция метро «Горный институт»

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© Фото: rt.com

Темы дня

Когда пройдет массовый забег и откроют новую станцию метро.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стал массовый забег Дедов Морозов 22 декабря в центре Петербурга. Первыми об этом написали 17 декабря «Невские новости» (18:35), Gazeta.SPb (18:50) и 18 декабря «Мойка78» (07:30).

Всероссийский Дед Мороз в субботу, 22 декабря, откроет в Петербурге забег зимних волшебников длиной 2,5 км. Он пройдет по Миллионной улице и завершится на Дворцовой площади около арки Главного штаба.

В мероприятии может принять участие любой желающий в возрасте от 4 до 80 лет. Обязательным условием является предварительная регистрация и оплата взноса. Каждому участнику полагается стартовый пакет, куда входят штаны, ремень, колпак, куртка и борода.

На сегодняшний день ожидается участие порядка 5000 человек из 13 стран мира.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало включение стадиона «Кировец» на Перекопской улице в список объектов культурного наследия. Быстрее всех об этом сообщили «Невские новости» (09:30), «Мойка78» (10:10) и «Санкт-Петербург.ру» (11:00).

Проект спортивной базы разработали А. С. Никольский и К. И. Кашин-Линде. Построен комплекс был в 1930-е годы. В реестр объектов культурного наследия вошел весь исторический участок стадиона, в том числе поле и территория со служебными постройками.

В экспертной комиссии КГИОП отметили, что не стали признавать памятником Сампсониевские бани на Малом Сампсониевском проспекте, потому что «архитектурно-художественное решение здания в упрощенных приемах “кирпичного стиля” находит множество аналогий в архитектуре Петербурга».

Третьей новостью, по версии «Монитора», стал перенос открытия станции метро «Горный институт» с 2019 на 2021 год. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (15:55), «Санкт-Петербург.ру» (16:20) и АБН (17:00).

Открытие участка «оранжевой» линии от «Спасской» перенесли с осени 2019 года на 2021 год. «Горный институт», «Театральная» и тоннели между ними в настоящее время готовы лишь на 31,2%.

В компании отметили, что отставание на всем участке связано с запретом на проведение работ от Министерства культуры РФ. Чиновники заявили о необходимости историко-археологических раскопок и экспертизы участка под Театральной площадью. Это затормозило строительство примерно на полтора года.

Самыми оперативными в Петербурге оказались Regnum, Gazeta.SPb и «Невские новости».

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