Петербургский стадион «Кировец» признали объектом культурного наследия

Власти Петербурга внесли стадион «Кировец» на Перекопской улице в список объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по государственному использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Комплекс в стиле конструктивизма был построен в 1930-е годы. Проект спортивной базы разработали А. С. Никольский и К. И. Кашин-Линде.

В реестр объектов культурного наследия вошел весь исторический участок стадиона, в том числе поле и территория со служебными постройками, заявил председатель КГИОП Сергей Макаров.

В экспертной комиссии подчеркнули, что не стали признавать памятником Сампсониевские бани на Малом Сампсониевском проспекте.

«Члены комиссии пришли к выводу, что архитектурно-художественное решение здания в упрощенных приемах «кирпичного стиля» находит множество аналогий в архитектуре Санкт-Петербурга», – добавили в КГИОП.