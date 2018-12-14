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В Госдуму внесли законопроект о защите рунета от «внешних угроз»

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© Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

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В рунете установят «технические средства, определяющие источник передаваемого трафика».

В пятницу, 14 декабря, в Государственную думу был внесен законопроект об обеспечении автономной работы российского интернета, если доступа к зарубежным серверам не будет. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.

«Создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи», – отмечается в пояснительной записке, передает ТАСС. Для этого будут определены точки подключения российских сетей к зарубежным. «Их владельцы, операторы связи будут обязаны при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком», – указано в документе.

В рунете установят «технические средства, определяющие источник передаваемого трафика». Эти средства должны будут при необходимости «ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика».

Представителей органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей будут учить выявлять эти угрозы и восстанавливать работоспособность российского сегмента интернета.

Накануне авторы законопроекта, сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова от «Единой России», внесли в Госдуму пакет законопроектов о штрафах СМИ за публикацию недостоверных новостей и аресте до 15 суток за посты с «явным неуважением к государству».

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