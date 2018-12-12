Сенаторы предложили считать мелким хулиганством проявление «явного неуважения» к государству в интернете

В Государственную думу внесен пакет законопроектов, запрещающий публиковать в интернете посты, в которых выражается «в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ». Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Документ составили председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин.

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Первый законопроект подразумевает блокировку сайтов с такими постами. Второй документ вводит наказание за эти публикации по статье 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях («мелкое хулиганство») – штраф от одной до пяти тыс. рублей или арест на срок до 15 суток.

Авторы отмечают, что российские законы уже предусматривают административное и уголовное наказание за выражение «явного неуважения к обществу в общественных местах и оскорбление представителей власти».

«Не вызывает сомнений, что интернет является общественным пространством, в котором должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам», – сообщается в пояснительной записке к документу.