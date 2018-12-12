В Госдуму внесли законопроекты о штрафах за публикацию в СМИ недостоверных новостей

В Государственную думу внесен пакет законопроектов, запрещающий распространять в СМИ и интернете недостоверную информацию, которая создает угрозу жизни граждан или массового нарушения порядка. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Документ подготовил глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас в соавторстве с другими депутатами.

Парламентарии считают, что для борьбы с недостоверной информацией следует использовать такие же механизмы, как и для борьбы с распространением информации об экстремизме и призывам к участию в незаконных массовых мероприятиях. Поправки предлагается внести в законы «О СМИ» и «Об информации». Первый законопроект позволяет блокировать недостоверные новости.

Второй документ дополняет Кодекс об административных правонарушениях. За публикацию недостоверной информации в СМИ или интернете вводятся штрафы от трех до пяти тыс. рублей для граждан, от 30 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 400 тыс. до 1 млн рублей для компаний.

«Принятие предлагаемого законопроекта будет способствовать выполнению СМИ своей основной функции – предоставлению обществу достоверной, полной и объективной информации», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.