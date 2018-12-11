Google+ закроют раньше из-за утечки данных 52 млн пользователей

Закрытие социальной сети Google+ перенесли с августа на апрель 2019 года из-за утечки персональных данных 52,5 млн пользователей. Об этом сообщается в блоге разработчиков на сайте Google.

Утечка случилась из-за «недоработки в программном обеспечении», представленном в ноябре 2018 года: сторонние приложения могли запрашивать имена, адреса электронной почты, род занятий и возраст пользователей. Ошибку исправили только через шесть дней.

В Google подчеркнули, что приложения не получали доступ к финансовым данным, номерам документов и паролям пользователей. Специалисты не нашли подтверждения недобросовестного применения информации пользователей третьими лицами.

Компания объявила о закрытии своей социальной сети Google+ в начала октября. Тогда же сообщалось об утечке данных, которая затронула 500 тыс. аккаунтов сервиса.

Google+ работает с июня 2011 года. С 2012 года свободно регистрироваться в соцсети могли все желающие старше 13 лет. По данным на 2014 год, в социальной сети были зарегистрированы 52% российских интернет-пользователей.