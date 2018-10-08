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Соцсеть Google+ закроют для пользователей в середине 2019 года

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© Фото: pixabay.com

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В Google также признали данные об утечке данных сотен тысяч пользователей.

Компания Google объявила, что закроет социальную сеть Google+ для обычных пользователей. Об этом сообщается в блоге организации.

Соцсеть не будет доступна с августа 2019 года. Ей смогут продолжить пользоваться только корпоративные клиенты.

В Google решение объяснили низкой популярностью сервиса. В настоящее время около 90% сеансов длятся менее пяти секунд.

Помимо этого, компания подтвердила информацию об утечке данных сотен тысяч пользователей. Проблема коснулась фотографий, адресов электронной почты, информации о поле и возрасте.

Google+ запустили в 2011 году. Соцсеть считается одной из главных неудач компании.

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