Директор «Адмиралтейских верфей» Бузаков: Пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» произошел из-за взрыва

Генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков заявил, что на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» 27 ноября произошел не пожар, а взрыв.

«Произошла нештатная ситуация. Был взрыв. Мы предполагаем, что причина в человеческом факторе. В конечном итоге разберется следствие, кто в итоге виноват в этом пожаре», – рассказал Бузаков.

В результате инцидента на «Адмиралтейских верфях» пострадали два человека, выгорело 200 кв. метров помещения стояночно-генераторной.

Петербургское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело после происшествия. Правоохранители усмотрели признаки статьи «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».

В Объединенной судостроительной корпорации оценили сумму ущерба в 150 млн рублей. А СК назвал сумму в 1,5 млн рублей.

Строительство ледокола «Виктор Черномырдин» началось в октябре 2012 года. Его планировали отправить на первые испытания весной 2019 года.