После пожара на «Адмиралтейских верфях» возбудили уголовное дело

Петербургское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело после пожара на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» на «Адмиралтейских верфях».

Правоохранители усмотрели признаки статьи «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ», сообщает «Фонтанка». По предварительным данным, это связано с неосторожным обращением с огнем.

Пожар начался в районе 18:50 27 ноября. В результате инцидента выгорели 200 кв. метров помещения стояночно-генераторной.

При пожаре пострадали два человека. Один из них отказался от госпитализации после осмотра врачами. Еще один был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, он получил термические ожоги.

Всего во время происшествия эвакуировали 73 сотрудника подрядной организации ООО «ГСИ СНЭМА», которой руководит Руслан Хайруллин. Сумма контракта с «Адмиралтейскими верфями» составляет почти 60 млн рублей.