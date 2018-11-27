На «Адмиралтейских верфях» загорелся строящийся ледокол, два человека пострадали

В Петербурге на «Адмиралтейских верфях» произошел пожар на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин». Инцидент случился вечером 27 ноября.

В результате происшествия пострадали два человека. Их в настоящее время осматривают врачи, сообщает «Фонтанка».

Огонь распространился на площади 300 кв. метров. Пожар охватил две палубы ледокола. Для борьбы с ним было направлено больше 24 спецмашин и около 100 спасателей.

По последним данным, причина пожара до сих пор устанавливается.

Строительство ледокола «Виктор Черномырдин» началось в октябре 2012 года. Его планировали отправить на первые испытания весной 2019 года.