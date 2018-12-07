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Полиция Петербурга не нашла нарушений в деятельности фонда Сокурова

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© Фото: Вадим Жернов / «РИА Новости»

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Режиссер ранее связал проверки с «доносом» бывшего сотрудника.

Полиция Петербурга проверила фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» режиссера Александра Сокурова. Нарушений в действии организации выявлено не было. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По версии следователей, поводом для проверки стало заявление одного из бывших работников «Примера Интонации». Он сообщил в полицию Петроградского района о возможных противоправных действиях фонда, связанных с хищением денег, выделенных для производства видеопродукции.

«Полицейские провели всестороннюю проверку фактов, изложенных в заявлении. По результатам проверки, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», – сообщает пресс-служба МВД.

Сокуров ранее связал проверки с «доносом» бывшего сотрудника, который взял в долг деньги у него и фонда и не хочет их возвращать. «Насколько я понимаю, действия этого господина связаны с желанием каким-то образом уйти от необходимости возвращения долга», – сказал Сокуров. Режиссер отметил, что у автора жалоб, по его данным, несколько судимостей.

Накануне сообщалось, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов попросил правоохранительные органы проверить «возможное наличие провокации» в отношении Сокурова. На сайте администрации Петербурга в четверг, 6 декабря, появилось распоряжение от Беглова: «Учитывая масштаб его [Сокурова] личности и заслуги перед Россией и Петербургом, врио губернатора просит максимально внимательно отнестись к проверке этого вопроса и действовать строго в рамках правового поля и российского законодательства».

«Фонтанка» в тот же день без указания источника писала, что распоряжение появилось после того, как президент РФ Владимир Путин, который на тот момент находился в Петербурге, узнал о проверках в «Примере интонации». Президент «с отрицательной эмоцией» воспринял эту новость и попросил Беглова разобраться в ситуации.

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