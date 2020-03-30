«Глупые» вопросы, нелепые комментарии и космос: что посмотреть на YouTube в период самоизоляции

«10 глупых вопросов»

Вы хотели знать, зачем нужен городской дизайн, боятся ли летать пилоты и нужно ли комментатору знать имена всех игроков на футбольном поле? Ответы на все эти вопросы есть в шоу «10 глупых вопросов».

Авторы канала приглашают какого-нибудь профессионала (необязательно очень известного человека) и спрашивают его о чём-нибудь насущном или необычном. Среди участников проекты были журналист Алексей Пивоваров, актёр озвучивания Пётр Гланц, режиссёр Фёдор Бондарчук и почти сто других специалистов.

Даже если у вас нет вопросов к парикмахеру-стилисту или, например, кинологу, слушать их ответы оказывается не только полезно, но и интересно.

Фото: YouTube / ЖИЗА

«Роскосмос ТВ»

Официальный канал Роскосмоса – архив тысяч видео, посвящённых работе отечественных космонавтов и Вселенной. Здесь хранятся и пуски ракет на орбиту, и обращения людей с МКС и некоторые исторические ролики.

Раз в неделю на канале выходит передача «Космическая среда». В ней можно узнать о новостях астрономии и космонавтики – познавательно будет и без специфических знаний.

Фото: YouTube / Роскосмос ТВ

«ещёнепознер»

Одно из самых популярных петербургских шоу с интервью ведёт Николай Солодников, основатель «Открытой библиотеки» и журналист. Его проект интересен не только форматом общения, но и личностями, с которыми ведётся диалог.

Солодников делает выпуски как с известным широкому кругу лиц персонами вроде режиссёра Константина Райкина или актёра Олега Басилашвили, но и с людьми, имя которых многим может ничего не сказать. Например, это пианистка Элисо Вирсаладзе или латвийский режиссёр Алвис Херманис.

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На канале «ещёнепознер» также выходят документальные фильмы Катерины Гордеевой, жены Солодникова. Один из них посвящён 17-й годовщине теракта в «Норд-Осте», а другой – историям людей, воевавших в Афганистане.

Фото: YouTube / ещёнепознер

Comment Out

Комедийное шоу Comment Out сделали актёр и сценарист Александр Гудков и Владимир Маркони, автор мокьюментари-передачи «Реутов ТВ». Вместе они также работают в «Вечернем Урганте».

В каждом выпуске Comment Out две звезды (уже приходили Иван Дорн, Настя Ивлеева и Монеточка) случайным образом выбирают имя какой-нибудь знаменитости и глупый или обидный комментарий, который нужно написать в Instagram. В случае отказа приходится выполнять смешное наказание.

Когда шоу только вышло, звёзды и их подписчики удивлялись неожиданным комментариям от своих коллег или даже друзей. Теперь же под каждым подобным сообщением сразу появляется чей-нибудь ответ: «А, ну понятно, он в Comment Out».

Фото: YouTube / Чикен Карри

«Холивар»

Русскоязычный интернет существует четверть века, но о его истории знает довольно небольшое количество людей. Один из самых крупных проектов о рунете – сериал журналиста Андрея Лошака «Холивар» (вышел на канале сайта «Настоящее время», признанном законами РФ иностранным агентом).

На протяжении семи серий Лошак рассказывает о том, как отечественный интернет появился первой половине 90-х благодаря энтузиастам, как тесно были связаны ключевые деятели рунета с политикой и как в сети начали вводить цензуру. Это лишь часть тем, затронутых в «Холиваре».

Сериал будет интересен не только людям, которые хотят побольше разобраться в истории рунета, но и о том, как он повлиял на общественную жизнь, особенно с повсеместным распространением компьютеров и недорогого высокоскоростного соединения.

Фото: YouTube / Настоящее Время

KuJi Podcast

В 2018 году стендап-комик Тимур Каргинов вместе с журналистом Андреем Коняевым, создателем научного сайта N+1, запустили разговорное шоу KuJi Podcast. В нём они беседуют о насущных проблемах вроде коронавируса и бесснежной зимы и приглашают каких-нибудь интересных людей, чтобы задать им вопросы.

У основателя сети «Додо Пицца» Фёдора Овчинникова они узнавали о создании крупного бизнеса в России, у лингвиста Макима Кронгауза – о феминитивах, а у главного тренера сборной России по математике Кирилла Сухова – о том, как вообще существует такая сборная.

Несмотря на то, что один из ведущих – комик, а в шоу часто приходит стендапер Нурлан Сабуров, создатели KUJI Podcast подчёркивают, что это не юмористическая передача.

Фото: YouTube / KuJi Podcast

Tiny Desk Concerts

На YouTube есть тысячи различных концертов на любой вкус, из маленьких клубов и с огромных стадионов. Но одни из самых необычных выступлений проходят в американском Вашингтоне за столом ведущего шоу All Songs Considered Боба Бойлена с NRP Music.

За 12 лет на проекте состоялась почти тысяча концертов музыкантов самого разного уровня. Выступить в акустическом формате или с песнями в необычной аранжировке приходят поп-дива Тейлор Свифт, поп-рокеры Coldplay, легенды хип-хопа Wu-Tang Clan, сын Боба Марли Дэмиан и сотни других артистов.

Фото: YouTube / NPR Music

«Искусство кино»

Старейший отечественный журнал о кинематографе «Искусство кино» выходится 1931 года. Его главным редактором в 2017 году стал один из самых популярных кинокритиков России Антон Долин.

«Искусство кино» на своём канале выпускает записи круглых столов об российских фильмах 2000-х годов, лекции о зрительском успехе фильма Фрэнка Дарабонта «Побег из Шоушенка» и о других темах.

Канал журнала стали активно вести не так давно, поэтому на нём сейчас не очень много видео. Но постепенно появляются и новые ролики.

Фото: YouTube / Искусство кино

Arzamas

«Арзамас» – один из самых известных просветительских проектов в России. Он посвящён истории отечественной и мировой культуры, о которой увлекательно рассказывают в самых разных формах.

На сайте «Арзамаса» можно найти курсы о русском авангарде начала XX века, блокаде Ленинграда, современном танце, исламской культуре. Есть и подкасты, например, о британской музыке или шедеврах XX века из собрания Третьяковской галереи.

На своём YouTube-канале «Арзамас» собирает интервью, офлайн-лекции, познавательные видео. Некоторые ролики содержат лишь аудио, поэтому и слушать их можно так же, как подкасты.

Фото: YouTube / Arzamas

Khan Academy

Академия Хана – некоммерческая образовательная организация, основанная в 2008 года. Она существует для «предоставления высококачественного образования каждому».

На канале KhanAcademyRussian собраны несколько тысяч лекций – и о том, как работает грипп, и о квантовой физике, и о истории древних цивилизаций. Благодаря большому числу тем, интересно провести время за просмотром видео смогут не только студенты или специалисты, но и люди, далёкие от серьёзных точных наук.

Фото: YouTube / KhanAcademyRussian