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Картина дня: в Петербурге 300 домов лишили отопления, цвет пилоток дежурных метро и испытания фрегата «Адмирал Касатонов»

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© Фото: пресс-служба «Теплосети»

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Из-за чего отключили горячую воду и что войдет в программу испытаний корабля.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало ограничение отопления и подачи горячей воды в 297 жилых домах в Петербурге. Первыми об этом написали «Фонтанка» (14:00), «Мойка78» (14:30) и «Невские новости» (15:00).

Из-за плановых работ на проспекте Стачек остались без горячей воды и тепла 297 домов. Жильцов обещают переключить с ненадежной сети на временный трубопровод 21 ноября в 16:00.

В «Теплосети» рассказали, что данные мероприятия необходимы «для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей и предотвращения возможных аварийных ситуаций на тепловых сетях».

Второй новостью, по данным «Монитора», стало объяснение того, почему сотрудницы петербургского метрополитена носят пилотки разного цвета. Быстрее всех об этом сообщили «Санкт-Петербург.ру» (15:00), АиФ (15:55) и «Мойка78» (16:10).

Сотрудницы петербургского метрополитена носят пилотки разного цвета в связи с традициями, принятыми в железнодорожной сфере. Головной убор красного цвета носят девушки, которые работают в службе движения. Они связаны с перемещением составов, поэтому яркая пилотка – опознавательный сигнал для машиниста.

Синие пилотки предназначены для сотрудниц эскалаторной службы. Они не подают сигналы машинистам, поэтому им не требуется яркий цвет в униформе.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стало то, что фрегат «Адмирал флота Касатонов» уйдет на испытания в открытое море. Первыми об этом сообщили Gazeta.SPb (15:45), Regnum (15:50) и «Невские новости» (16:25).

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» готовится получить первое небоевое крещение в большой воде. Корабль возводится силами «Северной верфи» в Петербурге.

В начале декабря его отправят на первый этап заводских ходовых испытаний. В их рамках будет проверена работоспособность силовых установок, а также ряда вспомогательных систем, обеспечивающих автономность работы судна в море, в том числе вентиляции и кондиционирования.

В программу испытаний войдет проведение артиллерийских и ракетных стрельб. На палубах фрегата установлены современные ракетные установки «Оникс» и «Калибр», а также ЗРК «Полимент-Редут» и ЗАК «Палаш».

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Мойка78» и АБН.

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