В Петербурге 300 домов остались без горячей воды и отопления

Плановые работы на проспекте Стачек оставили без горячей воды и тепла 297 домов. Жильцов обещают переключить с ненадежной сети на временный трубопровод 21 ноября в 16:00.

В «Теплосети» рассказали, что работы начались утром 20 ноября. «Данные мероприятия необходимы для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей и предотвращения возможных аварийных ситуаций на тепловых сетях», – пояснили специалисты.

В компании отметили, что плановые ремонтные работы по согласованию с районными администрациями проводятся круглогодично. «Теплосеть» заранее планирует графики работ, получает разрешения в установленном порядке, информирует управляющие компании.

Ранее сообщалось, что на улице Зайцева забил фонтан кипятка высотой в несколько метров. Это случилось из-за прорыва трубы.