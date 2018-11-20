Прокуратура возбудила 16 дел после проверки завода «Авангард», где из-за взрыва погибли пять человек

Гатчинская городская прокуратура провела проверку завода «Авангард», где 19 октября произошел взрыв. В отношении директора и юридического лица возбуждено 16 дел об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Ведомством было установлено, что организацией допускались нарушения требований пожарной безопасности. На заводе не было автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре.

Нашлись также нарушения трудового законодательства: для работников не проводили вводный инструктаж, в трудовых договорах отсутствовали условия труда на рабочем месте и сотрудники не использовали средства индивидуальной защиты.

В результате взрыва под Гатчиной погибли пять человек. По информации ведомства, трое погибших незаконно находились на территории РФ и осуществляли трудовую деятельность на заводе нелегально.