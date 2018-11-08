Картина дня: новые советники Беглова, исчезновение граффити с Шевчуком на Литейном и снос СКК «Петербургский»

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стали новые назначения в аппарат губернатора Петербурга. Его главой стала Любовь Совершаева. Первыми об этом написали «Фонтанка» (14:15), «47news» и «Мойка78» (14:30).

Руководителем аппарата врио губернатора Петербурга Александра Беглова была назначена Любовь Совершаева. Ранее она занимала пост заместителя полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Беглов также назначил пятерых новых советников.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало исчезновение большого граффити-портрета лидера ДДТ Юрия Шевчука. Быстрее всех об этом сообщили «ДП» и «Фонтанка» (18:00), а также «Мойка78» (18:20).

Граффити-портрет Юрия Шевчука на трансформаторной будке на Литейном проспекте закрасили желтой краской сотрудники компании «Ленэнерго», получив предписание от ГАТИ.

Местные жители на портале «Наш Петербург» неоднократно оставляли требования закрасить граффити. «Ленэнерго» могли оштрафовать на 100 тыс. рублей из-за ненадлежащего исполнения обязательств по содержанию фасада.

Представитель компании рассказала, что сотрудники «Ленэнерго» около восьми раз за последние два года закрашивали надписи в этом месте, сохраняя при этом художественное изображение музыканта.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стала просьба депутата Бориса Вишневского к врио губернатора Петербурга не сносить СКК «Петербургский». Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» (16:20), Regnum (16:55) и Gazeta.SPb (17:05).

Депутат Борис Вишневский подготовил обращение на имя врио губернатора Северной столицы Александра Беглова с просьбой не допустить сноса здания СКК в рамках реконструкции.

Ранее Градостроительный совет при городском правительстве рассмотрел концепцию реконструкции под ледовую арену СКК «Петербургский», предложенную хоккейным клубом СКА.

По словам Вишневского, под видом «реконструкции» планируется снос существующего здания, спроектированного ленинградскими архитекторами, а вместо него появится «нечто очень напоминающее коробочку от вьетнамского бальзама “Золотая звезда”».

Депутат считает, что достаточно реконструкции трибун.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», «Невские новости» и «ДП».