Главой аппарата губернатора Петербурга назначили Любовь Совершаеву

Руководителем аппарата врио губернатора Петербурга Александра Беглова стала Любовь Совершаева. Ранее она занимала пост заместителя полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Впервые Совершаева попала на работу в Смольный в 1991 году. На протяжении пяти лет она занимала должности в комитете по управлению городским имуществом.

В 1996 году ее назначили на пост вице-губернатора Ленинградской области, а четыре года спустя Совершаева стала заместителем полномочного представителя президента в СЗФО.

Читайте также:

Начальник аппарата губернатора Петербурга Адамия ушел в отставку

С 2006 года она ушла в бизнес, а через семь лет вернулась на пост заместителя полпреда главы РФ.

Помимо этого, Беглов назначил новых советников. Помогать по вопросам экономики и финансов будет Евгений Елин, экс-замминистра экономического развития РФ. Советником по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ стал Ирина Ган. Ранее она была директором по работе с государственными органами и связям с общественностью издательского дома Hearst Shkulev Media.

Советником по молодежной политике назначили Юлию Аблец, которая находилась на руководящих постах в ГК «Деловые линии». Помимо этого, советниками на общественных началах стали вице-президент Центра стратегических разработок Владимир Княгинин и Николай Буров, экс-директор музея «Исаакиевский собор».