Начальник аппарата губернатора Петербурга Адамия ушел в отставку

Глава аппарата губернатора Петербурга Давид Адамия написал заявление об увольнении. Об этом сообщает «Фонтанка».

Чиновник решил уйти из Смольного по собственному желанию. В настоящее время не сообщаются причины, с которыми связана отставка Адамии.

Преемник главы аппарата градоначальника пока что не был выбран. Известно, что сам Адамия займет пост советника губернатора на общественных началах.

Давид Арчилович начал работать в правительстве Северной столицы в 2011 году. Сначала он был помощником и советником губернатора, а его аппарат возглавил в октябре 2012 года.