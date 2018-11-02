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В ночь на понедельник в Петербурге не будут разводить мосты

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© Фото: Instagram / @irishaforyou

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В России празднуется День народного единства.

В Северной столице в ночь с воскресенья на понедельник (с 4 на 5 ноября) не будут разводить городские мосты. Об этом сообщает пресс-служба «Мостотреста».

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Изменения в графике связаны с празднованием Дня народного единства, который в России отмечается 4 ноября. Мосты в Петербурге никогда не разводятся в нерабочие праздничные дни с 2006 года.

Три ночи подряд в выходные и праздники по дорогам Петербурга будут ходить ночные автобусы.

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