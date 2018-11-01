Ночные автобусы в праздничные выходные будут курсировать в Петербурге три ночи подряд

Ночные автобусы в Петербурге в связи с празднованием Дня народного единства будут развозить пассажиров на протяжении трех ночей подряд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс».

Воспользоваться транспортом можно будет в ночь со 2 на 3 ноября, с 3 на 4 ноября и с 4 на 5 ноября.

Автобусы, дублирующие маршруты линий метрополитена, будут курсировать с 00:00 до 06:00. Интервал движения составит 30 минут.

«Оплатить поездку можно как разовым билетом, так и электронными проездными», – отметили в «Пассажиравтотрансе».

День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября. В этот день вспоминают события 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

В 2018 году праздник выпал на воскресенье, поэтому власти РФ добавили дополнительный выходной на 5 ноября.