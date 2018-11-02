Куда сходить в Петербурге в праздничные выходные с 3 по 5 ноября

В России в воскресенье, 4 ноября, отметят День народного единства. Праздник посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторические события стали предпосылками для окончания Смутного времени на Руси в XVII веке.

Государственным праздником 4 ноября стало 13 лет назад. В 2018 году День народного единства выпал на воскресенье, поэтому власти добавили еще один выходной – 5 ноября.

В честь праздника петербургские ночные автобусы будут курсировать на протяжении трех ночей подряд – с 2 на 3 ноября, с 3 на 4 ноября и с 4 на 5 ноября.

«Санкт-Петербург.ру» рассказывает, чем можно заняться в длинные ноябрьские выходные.

«Старкон: Хэллоуин»

Темой фестиваля «Старкон», который в начале ноября пройдет в «Ленэкспо», станет яркий мексиканский праздник Día de los Muertos. Гостей одновременно ждет атмосфера пугающего Хэллоуина и колоритного Дня мертвых.

«Старкон» порадует публику премьерами и встречами с деятелями кино. В арт-зоне можно будет познакомиться с десятками художников, скульпторов и авторов графических романов. В программе ожидаются творческие лекции и встречи с известными блогерами. Также пройдут различные мастер-классы.

Официальный сайт

Где: Большой проспект В. О., 103

Когда: 3 ноября с 12:00 до 21:00 и 4 ноября с 12:00 до 20:00

Сколько: от 1100 рублей

Фото: vk.com/veniamin.kazakov

Фестиваль света

Масштабный праздник от правительства Северной столицы за несколько лет превратился в одно из важнейших для Петербурга событиый. В этом году фестиваль пройдет у СКК.

Темой мероприятия в 2018 году будут космос, цифровые технологии и будущее. Видеопроекции у СКК вместе с лазерным шоу при участии квадрокоптеров будут показывать 3 и 4 ноября с 20:00. Программы будут постоянно повторяться вплоть до 23:30.

У Московского парка Победы в рамках праздника планируют установить световые инсталляции, интерактивные площадки и мобильный планетарий. Увидеть их можно будет с 3 по 5 ноября с 18:00 до 23:00

Официальный сайт

Где: проспект Юрия Гагарина, 8

Когда: с 3 по 5 ноября

Сколько: вход свободный

Фото: lfspb.ru

TECH Weekend

Выставка технологий, гаджетов и научных экспериментов состоится в Музее связи А. С. Попова. Попасть на TECH Weekend можно в любой день длинных праздников.

На выставке можно взбодрить мозг с помощью нейростимуляторов и нейроинтерфейсов или посмотреть фильмы в сферическом кинотеатре. Для гостей также приготовили голограммы, виртуальную реальность, мастер-классы и научные шоу.

Официальная страница

Где: Почтамтский переулок, 4

Когда: 3, 4 и 5 ноября с 11:00 до 20:00

Сколько: взрослый билет – 350 рублей; студенты, пенсионеры и дети – 250 рублей; дети до 5 лет – бесплатно

Фото: vk.com/techweekend

«Тесла. Ожившие иллюзии»

Шоу-спектакль про великого ученого покажут в необычном месте – Анненкирхе, здании лютеранской церкви. Публике при помощи зрелищных эффектов расскажут правдивую историю о жизни и творчестве Николы Теслы.

Перед спектаклем состоится интерактивная экскурсия, на которой зрители смогут ближе познакомиться со знаменитыми изобретениями ученого. У петербуржцев будет возможность протестировать настоящий генератор энергии и без специальной защиты стать проводником электрического тока.

Где: Кирочная улица, 8

Когда: 3 ноября в 19:30

Сколько: от 500 рублей

Фото: Musecube

«Электро-Механика»

Музыкальный фестиваль электронной музыки проходит в Петербурге уже больше десяти лет. В этом году «Электро-Механика» пройдет на Новой сцене Александринского театра.

В центре Северной столицы выступят музыканты из Германии, Италии, Финляндии и других стран. Местная публика сможет услышать Kaukolampi, Eva Geist, Lucrecia Dalt, Amnesia Scanner, Илью Артемова, Sobranie 8 18 и других музыкантов.

Официальный сайт

Где: набережная реки Фонтанка, 49А

Когда: 3 ноября в 19:00

Сколько: от 1300 рублей

Фото: vk.com/electromechanica

«Ночь искусств»

Всероссийскую культурную акцию проведут 4 ноября. «Ночь искусств» по традиции объединяет музеи, библиотеки, театры и другие площадки.

Специальные программы приготовили в РОСФОТО, Музее истории религии, Молодежном театре на Фонтанке и в других местах. Подробнее можно узнать на официальном сайте акции.

Когда: 4 ноября

Фото: vk.com/rosphoto.museum

«Бумажный брак»

Постановка с Сергеем Маковецким и Еленой Яковлевой основана на сценарии Сергея Бодрова. Спектакль носит подзаголовок «Хроника несемейной жизни», чем намекает на сюжет.

Критикам сложно определить, к какому жанру относится «Бумажный брак» – то ли это горькая комедия, то ли смешная драма.

На сцене ДК им. Ленсовета покажут историю Стивена, который лечится от неизвестной болезни или симулирует, чтобы скрыть свой характер. Его врач хочет поскорее уехать в США, а сиделка собирается сбежать с невыносимой работы. Втроем им приходится уживаться друг с другом, несмотря ни на что.

Где: Каменноостровский проспект, 42

Когда: 5 ноября в 19:00

Сколько: от 500 рублей

Фото: lensoveta.ru

«Коргивин»

Семейный фестиваль с необычным названием объединит любителей корги. На территории порта «Севкабель» ждут не только людей, но и четвероногих питомцев.

Гости смогут поесть уличной еды на фудкорте или посетить церемонию чаепития. Для корги будет предусмотрено небольшое кафе, где у них будет возможность попить или что-нибудь погрызть.

Также на «Коргивине» будет зона с мастер-классами, магазин с сувенирами и релакс-площадка для собак.

Официальная страница

Где: Кожевенная линия, 40

Когда: 5 ноября с 12:00 до 15:00

Сколько: 500 рублей

Фото: pixabay.com

«Богемская рапсодия»

Фильм, названный в честь хита группы Queen, посвящен истории знаменитого британского коллектива и его лидера Фредди Меркьюри. В картине рассказывается о пути команды к славе от начала карьеры до феноменального выступления на концерте Live Aid.

Главную роль в «Богемской рапсодии» исполнил Рами Малек, звезда сериала «Мистер Робот». В фильме звучат оригинальные песни Queen, но при этом картина понравится не только поклонникам группы, но и зрителям, не слишком знакомым с творчеством Меркьюри.

Фото: foxmovies.com