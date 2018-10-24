Аптеки попросили Роскомнадзор заблокировать Ozon.ru за продажу лекарств

Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) попросил Роскомнадзор, прокуратуру, Росздравнадзор и Роспотребнадзор заблокировать интернет-магазин Ozon.ru. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на обращение СПФО.

СПФО объединяет около 30 фармкомпаний, в том числе аптечные сети «Ригла», «Эркафарм» и «Неофарм».

«На Ozon.ru появилась возможность онлайн-заказа лекарств, хотя в России торговля медикаментами через интернет запрещена», – говорится в обращении организации.

Кроме того, утверждают фармацевты, Ozon.ru не публикует информацию о качестве медикаментов, соблюдении условий хранения и других лицензионных требований. Отсутствуют также данные о наличии у Ozon.ru лицензии на фармацевтическую деятельность, отмечает СПФО.

Представитель интернет-магазина Мария Заикина рассказала, что Ozon.ru запустил онлайн-заказ лекарств в начале октября только для ограниченного круга клиентов. Это не нарушает закон, поскольку, как утверждает Заикина, у клиента есть возможность ознакомиться с товаром. Любой покупатель может выбрать доставку курьером (для безрецептурных препаратов) или забрать лекарство в аптеке.

Более того, Ozon.ru получил две лицензии на фармацевтическую деятельность и открыл аптеки в Москве и Твери. В них работают фармацевты и соблюдаются все правила хранения и отпуска лекарств, заявила представитель интернет-магазина.

Правительство России осенью 2017 года внесло в Госдуму законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет. Документ пока не принят – Госдума одобрила его только в первом чтении.