Суд обязал Кержакова вернуть сына жене

Петроградский районный суд принял решение, что на время бракоразводного процесса экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой их полуторагодовалый ребенок должен жить с матерью. Бывший футболист резко возражал. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Во вторник суд начал рассмотрение иска дочери бывшего члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова. Девушка просит расторгнуть брак с Александром Кержаковым, а также требует выплаты алиментов для их общего сына.

По итогам предварительного слушания было вынесено определение о месте жительства ребенка с Миланой до вступления решения суда в законную силу.

Сама Милана на заседание не приехала, ее интересы представляют два адвоката, один из них – Александр Добровинский.

Свадьба Кержакова и Тюльпановой состоялась в 2015 году. В апреле 2017 года, через несколько дней после смерти отца истицы, у них родился сын. По словам Кержакова, Милана ушла в депрессию и прибегла к наркотикам. Бывший футболист без ее ведома забрал сына.