Сегодня, 28 ноября, тусильская футбольная комнада «Арсенал» сыграет с петербургским клубом «Зенит». Перед матчем нападающий Артем Дзюба получил капитанскую повязку, которую ранее тренер передал другому игроку — Деяну Ловрену — из-за скандала с интимным видео Дзюбы. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что личная жизнь форварда не имеет отношения к матчам команды.

Матч стартовал в Туле в 14:00 по московскому времени.

В воротах «Зенита» Михаил Кержаков, в защите — Дмитрий Чистяков, Данила Прохин и Юрий Жирков. Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Малком, Себастьян Дриусси и Артем Дзюба — в полузащите и группе нападения.

В запасе чегодня Лунев, Одоевский, Шамкин, Мусаев, Малком, Мостовой, Азмун, Крапухин.